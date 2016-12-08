بيونسيه تحصل على تسعة ترشيحات

حصلت بيونسيه على تسعة ترشيحات لجائزة غرامي لعام 2017، ما يجعلها أكثر فنانة حصلت على ترشيحات غرامي.

ورشحت بيونسيه للجائزة الرئيسية للغرامي، وهي ألبوم العام، لألبومها المصور الطموح «ليمونيد»، الذي يتناول موضوع الأصل العرقي وهوية المرأة.

كما أن أغنيتها «Formation» مرشحة لجائزة أغنية واسطوانة العام.

وفي الفئات الثلاث تنافس بيونسيه أديل، التي فازت بجوائز الفئات الثلاث الرئيسية للغرامي عام 2012.

وفي مسيرتها الفنية كمغنية منفردة وكعضو في فريق ديستانيز تشايلد حصلت بيونسيه على 62 ترشيحا للغرامي.

وفازت بيونسيه بمجمل عشرين جائزة غرامي، ولكنها لم تحصل حتى الآن قط على جائزة «ألبوم العام»، حيث تفوق عليها «بيك» عام 2015، ما أغضب كانييه ويست، الذي اجتاح خشبة المسرح غضبا.

وحصل ويست على ثمانية ترشيحات هذا العام عن ألبومه «حياة بابلو»، وجاءت ترشيحاته جميعاً في فئة موسيقا الراب.

وحصل كل من دريك وريهانا على ثمانية ترشيحات، من بينها ثلاثة ترشيحات لأغنيتهما المشتركة «وورك».

وتتنافس بيونسيه وأديل وجاستن بيبر ودريك ونجم موسيقا الكانتري ستيرجيل سيمبسون في فئة ألبوم العام.

وإذا فازت أديل بجائزة أفضل البوم، فستصبح ثاني امرأة تحصل على جائزة ألبوم العام مرتين بعد تيلور سويفت.