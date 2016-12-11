المحامون العرب: لاتحادنا دور مواز للدولة والجيش السوري .. الرئيس الأسد: معركتنا وطنية بامتياز.. وشعبنا بات أكثر تماسكاً

| وكالات

أكد الرئيس بشار الأسد أن «المعركة التي يخوضها الشعب السوري هي معركة وطنية بامتياز لأن أحد أهداف هذه الحرب كان ضرب البنية الاجتماعية القوية للمجتمع السوري وقد أخفق أعداء سورية في تحقيق ذلك لأن الشعب السوري نجح في الحفاظ على وحدته ونسيجه الاجتماعي إلى حد كبير بل وأصبح أكثر تماسكاً وتحصيناً في هذا الأمر وهذا يشكل نقطة قوة بالنسبة لسورية».

وخلال لقائه الأعضاء المشاركين في اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الذي يعقد في دمشق تحت عنوان «حقوق الدول في مواجهة الإرهاب» اعتبر الرئيس الأسد أن «على هذه المنظمات عدم انتظار الحكومات وأن تلعب دوراً أساسياً وحيوياً في توعية الناس لحقيقة ما يحصل»، مشدداً وفق بيان رئاسي نقلته «سانا» على أن لاتحاد المحامين العرب دوراً مهماً في هذا الشأن لكونه يضم نخبة مثقفة ومسيسة ويمكن لها أن تأخذ دورها في العودة بالشارع العربي إلى فكرة الانتماء القومي لمواجهة المشاريع الغربية التي تريد ضرب البنية الاجتماعية العربية عبر التطرف.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد، وفقاً للبيان، أنه «بالتوازي مع المعركة العسكرية والسياسية التي تخوضها سورية لا بد من أن تكون هناك معركة قانونية أمام المحاكم الدولية والتقدم بدعاوى ضد المجرمين وداعمي الإرهاب في سورية أي أن يكون لاتحاد المحامين العرب دور مواز للدور الذي تقوم به الدولة والجيش في سورية»، مشددين على وقوف الاتحاد إلى جانب الشعب السوري الذي تم استهدافه لأنه متمسك بالهم العربي وبالقضية الفلسطينية واسترداد الأراضي العربية المحتلة ولا يرضى التنازل عن سيادة بلاده واستقلالية قرارها، على ما ذكر البيان.