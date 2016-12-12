(JCI) تقيم حفل عشائها السنوي

أقامت «الغرفة الفتية الدولية» في دمشق حفل عشائها السنوي الذي رعاه وزير السياحة المهندس بشر يازجي ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري.

و«الغرفة الفتية الدولية» في دمشق هي واحدة من 5000 فرع محلي لـ«منظمة الغرفة الفتية الدولية» (جي سي إي). وقالت القادري في كلمتها خلال الحفل: إن المنظمة بمبدئها العام القائم على تغيير رؤسائها كل عام تجربة فريدة، مشيدةً بفعالياتها ومشاريعها الهادفة لخدمة المجتمع.

وأكدت القادري على تشارك الحكومة مع المؤسسات والمنظمات والجمعيات خدمة للإنسان السوري ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار بعد الانتصار.

وبدوره أكد الرئيس الوطني للغرفة عمر الخيمي على الدعم الحكومي لـ«جي سي إي»، الأمر الذي مكنها من العمل بشكل مناسب لخدمة المجتمع.

وخلال العشاء السنوي تم التسليم والتسلم بين الرئيس المحلي الحالي ديما الزفري والرئيس المقبل للعام 2017 أكرم زيدان.

حضر الحفل إضافة إلى القادري، ممثل عن وزير السياحة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ماسيمو ديانا، وفعاليات اقتصادية واجتماعية، ومن المنظمات والمبادرات التطوعية.

ولـ«جي سي إي» أكثر من 5000 فرع بأكثر من 117 دولة في العالم، بينها 6 ستة أفرع في سورية.

وينشط ضمن الفروع السورية 400 متطوع ينظمون مشاريع لتطوير المجتمع وبيئة الأعمال السورية.

وأطلق المتطوعون في العام الجاري حملة من أجل نشر مفهوم السلام عنوانها «حملة السلام ممكن» وذلك ضمن فعاليات الحملة الدولية التي أطلقتها المنظمة العالمية.