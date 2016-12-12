الرئيس الأسد يشارك في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

| وكالات

شارك الرئيس بشار الأسد بالاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف مساء أمس بذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى اللـه عليه وسلم في جامع «عباد الرحمن» في منطقة كفرسوسة بدمشق حيث أدى صلاة العشاء مؤتماً بفضيلة الشيخ حسام الدين فرفور.

وبدأ الاحتفال بحسب وكالة «سانا» بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ سليم عبده العقاد.

وألقى وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد كلمة أشار فيها إلى ما تضمنته سيرة النبي الكريم «المبعوث رحمة والخاتم للرسل والموحى إليه باقرأ والمنصور بالعفو»، وقال: «حررت العقل وأبطلت الخرافة وأنصفت المرأة ووضعت عصبيات الجاهلية وعاداتها تحت قدميك وأرسيت دستور المواطنة وعمقت أواصر الأخوة بين المسلمين والمسيحيين».

وأضاف: «وبين نسائم المولد الفائحة من ربيع وبشائر النصر اللامعة من حلب لن ينسى تراب الوطن ولا أفئدة أبنائه شهداء الجيش حصون الرعية وعز الدين وفخر الوطن، عزاؤنا وبلسم جراح أهاليكم أنكم بإذن اللـه عند ربكم في جنات فيها ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر».

وقال السيد: «على هذا درجت سورية منذ عهد القائد المؤسس إلى حكمة وصمود القائد المخلص تقارع الأعداء وتطهر بدماء شهدائها رجس تطرفهم وتمسح بدموع جرحاها قذارة حقدهم وتجابه بوسطية إسلامها انحراف وهابيتهم هذا إسلامنا كما أنزله اللـه لا كما تفصله أميركا وإسرائيل ويروج له العثمانيون والأعراب الأتباع».

وتوجه وزير الأوقاف إلى الرئيس الأسد بالقول: «فالإرهاب الذي يئن منه العالم اليوم وترزح تحت وطأته دول الشرق والغرب تحسبا وتأهبا.. أنتم يا سيادة الرئيس من حاربه على الأرض وفي السياسة وقبل كل ذلك بالفكر والعلم واليراع حتى أصبح المجتمع يفرق تماما بين التعصب والتدين».

وأكد السيد وقوف علماء سورية وداعياتها وأئمة وخطباء مساجدها خلف قيادة الرئيس الأسد وهم الذين دحضوا الحجة بالحجة والانحراف بالوسطية والتسطيح بالعمق والاجتزاء بالمنهجية والتلقين بالتحليل ونهجهم في ذلك دين الإسلام كما أنزله اللـه لا كما يريد كل ناعق وداع.

واختتم الاحتفال بدعاء للشيخ خضر شحرور مدير أوقاف ريف دمشق لهج فيه إلى اللـه تعالى أن يحفظ سورية وجيشها وشعبها وأن يرد عنها كيد الكائدين واعتداء المعتدين وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وأن يوفق السيد الرئيس بشار الأسد لما فيه خير العرب والمسلمين وأن ينصر جيشنا ويرحم شهداءنا ويشفي جرحانا.

شارك في الاحتفال كبار المسؤولين في حزب البعث العربي الاشتراكي والدولة وعلماء الدين الإسلامي وحشد من المواطنين.