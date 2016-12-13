سورية تدين الاعتداء على كنيسة بالقاهرة

| وكالات

أدانت سورية أمس بشدة «التفجير الإرهابي الجبان» الذي استهدف الكنيسة البطرسية في القاهرة وأدى إلى مقتل 25 وجرح 49 آخرين، في حين شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن هذه الجريمة «لن تكسرنا» و«سننجح في القضاء على الإرهاب».

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان بثته وكالة «سانا» عن تعاطف سورية ومواساتها للشعب المصري الشقيق وعائلات الضحايا الثكلى والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

وشارك السيسي أمس في الجنازة الرسمية لقتلى الهجوم، وقال في كلمة له: إن انتحارياً يدعى محمود شفيق محمد مصطفى (22 عاماً) فجر نفسه بحزام ناسف داخل الكنيسة.