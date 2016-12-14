صحفيون بلغار: أسلحة «النصرة» في حلب من إنتاج بلادنا!

| وكالات

أعد صحفيون بلغاريون نجوا بأعجوبة من قصف عنيف شنه مسلحو تنظيم جبهة النصرة (فتح الشام) على أحياء في حلب، تحقيقاً كشف أن الأسلحة التي يستخدمها مقاتلو النصرة بلغارية الصنع.

وبثت قناة «Nova TV» البلغارية، أمس، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، لقطات صورها الصحفيون، بعد أن تمكنوا من التسلل إلى أحد مخازن الأسلحة التابعة للإرهابيين في حلب القديمة.

وبحسب القناة، وقع في أيدي مسلحي جبهة النصرة بحلب، قرابة مليوني قذيفة و4 آلاف صاروخ غراد بلغارية الصنع، ومن اللافت أن إنتاج هذه الأسلحة التي كانت تصنعها منشأة «فازوفسكي» لبناء الماكينات، قد توقف، لكن مخزوناً كبيراً من هذه الأسلحة وجد طريقاً ما إلى سورية.

وفي المخزن، عثر الصحفيون على صواريخ «غراد» من عيار 122 ملم، وقذائف مضادة للدبابات من عيار 73 ملم، وقذائف مضادة للدبابات من عيار 40 ملم مخصصة لإطلاقها بواسطة قاذفات محمولة مضادة للدروع.

وبحسب وثائق اطلع عليها الصحفيون، قامت شركة «اركسوس» البلغارية ومقرها مدينة لياسكوفيتس، بتصدير الأسلحة من بلغاريا في تشرين الأول من العام الماضي.

وبحسب خبراء عسكريين، استطلعت القناة آراءهم، كان من شأن هذه الأسلحة أن تكفي لمواصلة القتال من قبل مسلحي النصرة في حلب لعامين آخرين.