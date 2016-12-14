رويبروفا: الاستقرار سيعود إلى سورية وأوروبا متخوفة من الإرهاب

| الوطن – وكالات

أكدت النائبة التشيكية زوزكا بيباروفا رويبروفا أن «سورية قادرة على إعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضيها»، وبينت أن أوروبا «متخوفة بشكل كبير من ارتفاع مؤشرات الخطر الإرهابي الذي يتهددها».

وخلال استقبالها أمس لوفد برلماني تشيكي برئاسة رويبروفا، أكدت رئيس مجلس الشعب هدية عباس «ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في كل المجالات»، على حين عبرت رويبروفا عن ثقتها بقدرة سورية على «بدء مرحلة إعادة الإعمار لتأمين عودة العائلات المهجرة إلى منازلها»، موضحة استعداد بلادها للمشاركة في هذه العملية.

ووصل الوفد البرلماني التشيكي دمشق الاثنين الماضي بدعوة من مجلس الشعب، وقالت عباس إن الزيارة هي بمثابة «مبادرة مهمة تعبر عن القيم الإنسانية والحضارية وستسهم في تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها قدما»، مبينة أن مثل هذه الزيارات من قبل وفود الدول الصديقة ستؤدي إلى «فضح الحرب الإرهابية ضد سورية وحقيقة الدعم الذي تقدمه دول عربية وإقليمية للإرهابيين».

ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني التشيكي اليوم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر.