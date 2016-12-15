«التونسي للشغل»: تسفير شبابنا إلى سورية جريمة

| وكالات

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أن عملية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في دول مثل ليبيا وسورية والعراق جريمة دولية في حق شعوب عربية كثيرة، خاصة في سورية، كما اعتبرها الاتحاد من أكبر الجرائم الجماعية التي مورســــت في هذا العقد من تاريخ تونس.

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أمس نقلته مواقع إعلامية تونسية، أن الحروب الأهلية المفتعلــــة والمدمّـــرة ضدّ سورية والعراق وليبيا استقطبت العدد الأكبر من هؤلاء الشباب المغرّر بهم منذ المؤتمر المشؤوم لما يسمّى بـ«أصدقاء سورية» الذي أقيم على الأراضي التونسية وجلب لها وللشقيقة سورية الويلات والمآسي.