المعلم: سنواصل النضال لتحرير كل شبر من سورية

| مازن جبور

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين أن حلب ستعود، وأيام قليلة معدودة ويعلن تحريرها، وأضاف: تدمر ستحرر وأؤكد أنها ستحرر عاجلاً قبل آجلاً»، معتبراً أن ذلك يضاف إلى مسيرة قطار المصالحات التي جرت مؤخراً بدءاً من منطقة التل إلى خان الشيح إلى داريا والمعضمية وكل هذا الحزام الجنوبي الغربي حول دمشق، وفي الغوطة الشرقية قواتنا تبلى بلاء حسناً وأعتقد بأن الوضع الميداني بمجمله مريح.

وفي عرض قدمه أمام مجلس الشعب أمس، شدد المعلم، على «مواصلة النضال ضد الإرهاب حتى تحرير كل شبر من أرض سورية الحبيبة»، وأضاف: «من هنا أقول يجب أن نثمن عالياً ما جرى في حلب».