بعد طريق دمشق.. «مصالحة التل» تناشد فتح طريق منين

ناشدت لجنة المصالحة بمنطقة التل بريف دمشق الشمالي الجهات المعنية «العمل على فتح طريق منين التل» بعد فتح طريق التل دمشق، إثر إنجاز اتفاق المصالحة في المدينة، وذلك للتخفيف من المعاناة الكبيرة التي يتكبدها سكان 19 مدينة وبلدة وقرية جراء سلوك طرق غير مجهزة من الناحية الفنية.

وفي تصريح لـ«الوطن»، أشار مصدر مسؤول في اللجنة إلى فرحة أهالي المنطقة بتحرير مدينة التل من المسلحين وفتح طريق التل دمشق، وأضاف: «نرجو استكمال فتح الطرق المؤدية إلى جميع مدن وبلدات المنطقة والتي جميعها آمنة ومستقرة ولا يوجد فيها أي شخص خارج القانون»، وأوضح أن الطريق الذي نناشد بفتحه هو «طريق منين التل».