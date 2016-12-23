الجيش يدخل حوش الخانم بريف دمشق الشرقي

أكد مصدر ميداني لـ«الوطن» أن وحدات الجيش العربي السوري واصلت التقدم في غوطة دمشق الشرقية على محورين الأول باتجاه حزرما الملاصقة لبلدة النشابية، والثاني باتجاه أوتايا، موضحاً أن الوحدات بدأت أمس دخول حوش الخانم وسيطرت على بعض المنازل داخله.

وفيما يتعلق بالمعارك التي يخوضها الجيش مع تنظيم داعش الإرهابي في ريف تدمر أوضح نشطاء على فيسبوك أن الجيش تقدم على حساب التنظيم في بعض النقاط المحيطة بمطار التيفور ودمر آليات للتنظيم، على حين ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض أن التنظيم «استهدف المطار بالقذائف دون معلومات عن الخسائر البشرية».

جنوباً نقلت «سانا» عن مصدر عسكري بأن «وحدة من الجيش تعاملت مع 10 طائرات مسيرة ومفخخة بكميات من المواد شديدة الانفجار أطلقها إرهابيون في بلدة النعيمة باتجاه الأحياء الآمنة في مدينة درعا وقامت بإسقاطها قبل وصولها إلى المدينة»، لافتا إلى أن وحدة أخرى من الجيش «دمرت تجمع آليات للتنظيمات الإرهابية غرب مفرق بلدة أم المياذن نحو 10 كم شرق مدينة درعا».

وعلى حين أكد نشطاء على فيسبوك أن الجيش دمّر أربع عربات مزودة برشاشات بمن فيها من مسلحي داعش في منطقة «رسم الحرمل الأمام» شمال دير حافر بمحيط الكلية الجوية في ريف حلب الشرقي، أعلنت أنقرة مقتل 14 من جنودها وجرح 33 آخرين في معركة الباب شمالي المحافظة.