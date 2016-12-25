موسكو: إدارة أوباما ولتغير السلطة في دمشق مستعدة لمساعدة «النصرة»!

| وكالات

أكدت الخارجية الروسية أن الإدارة الأميركية مستعدة في سبيل تغيير السلطة في دمشق لمساعدة أي قوة مدمرة وتخريبية بما في ذلك «جبهة النصرة»، وذلك بعدما صدقت إدارة الرئيس باراك أوباما على مشروع قانون النفقات الدفاعية السنوية الذي يتضمن بنداً لتسليح تلك الميليشيات المسلحة بصواريخ مضادة للطيران.

وأضافت الخارجية في تعليق نشر على موقع الوزارة الإلكتروني على العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا: «يحاولون كذلك معاقبتنا لدعمنا حكومة سورية في كفاحها ضد الإرهاب الذي يهدد ليس فقط هذه الدولة، بل وكل العالم، ونلاحظ منذ فترة بعيدة أن الإدارة الأميركية الحالية مستعدة في سبيل تغيير السلطة في دمشق لمساعدة أي قوة مدمرة وتخريبية بما في ذلك جبهة النصرة».

وأضافت الوزارة: «على ما يبدو تناسوا في البيت الأبيض أن التشريعات الأميركية تعتبر مساعدة الإرهاب من الجرائم الجنائية الخطيرة».

ويقضي مشروع قانون النفقات الدفاعية السنوية الذي صدقت عليه إدارة أوباما الجمعة، والذي يحدد النفقات الدفاعية الأميركية للعام المقبل بقيمة 618.7 مليار دولار، بتزويد الميليشيات المسلحة في سورية بصواريخ مضادة للطائرات، وفق وكالة «سانا».