تحطم طائرة روسية متجهة إلى «حميميم» … الرئيس الأسد معزياً: أفراحنا وأتراحنا واحدة

| وكالات

تحطمت طائرة عسكرية روسية من طراز «توبوليف-154» أمس كانت تقل 92 شخصاً بينهم أكثر من ستين عضواً في فرقة الجيش الأحمر الموسيقية، إضافة إلى صحفيين وعسكريين روس في البحر الأسود قرابة سواحل سوتشي، وذلك بعد إقلاعها متجهة إلى قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية لإقامة حفلة مساء أمس بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية أمام العسكريين الروس الذين يؤدون خدمتهم في القاعدة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أنه تم تحديد منطقة الكارثة «ولا مؤشرات إلى وجود أحياء»، وأضاف: «تم انتشال عشر جثث قبالة ساحل مدينة سوتشي»، على حين رجح مصدر في وزارة الطوارئ الروسية بأن «المعطيات الأولية تشير إلى أن تحطم الطائرة نجم عن مشكلة تقنية أثناء مرحلة الصعود لم يتمكن أفراد الطاقم من إصلاحها».

وفيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس بأن «يوم غد الإثنين (اليوم) سيعلن يوم حداد شامل في روسيا»، تلقى برقية تعزية من الرئيس بشار الأسد أمس بالضحايا.

وبحسب ما نقلت «سانا»، قال الرئيس الأسد: «إننا إذ نترحم على أرواح الضحايا ونعزيكم ونعزي كل أفراد أسرهم، نؤكد لكم أننا شركاء في هذه المسيرة المشرفة ضد الإرهاب والعدوان والتكفير وأن أفراحنا وأتراحنا واحدة».