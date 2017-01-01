اليابان ترفض إدانة روسيا لموقفها الداعم لسورية

| وكالات

أكدت مصادر دبلوماسية يابانية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي رفض الدعوات التي وجهتها الدول الغربية الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى للانضمام إلى البيان الذي أصدره قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا وكندا في السابع من كانون الأول الجاري «أدانوا» فيه مواقف روسيا الداعمة للحكومة السورية في مواجهتها للإرهاب

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن المصادر فإن آبي رفض تلك الدعوات في وقت سابق من هذا الشهر لأن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا في مجريات اجتماع القمة الذي عقد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منتصف الشهر الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو.