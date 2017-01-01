فريحات: الأردن لن يفتح معابره إلا بعد سيطرة الجيش السوري على الطرف الآخر!

| وكالات

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات أن علاقات بلاده «مع النظام السوري لا تزال مفتوحة، والعلاقات الدبلوماسية إلى غاية الآن موجودة»، كاشفاً عن وجود «ضباط ارتباط» من الجانبين يضمنون التنسيق بين الدولتين.

وفي تصريحات لافتة له لقناة (بي بي سي) البريطانية استبعد فريحات إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين حالياً، مشدداً على أن «الإقدام على هذه الخطوة يتطلب أولاً سيطرة الجيش (العربي السوري) على منطقة درعا واستعادة المعابر في نصيب، وتأمين الطريق إلى دمشق من الجيوب الإرهابية»، موضحاً أن غياب الجيش العربي السوري عن الجهة المقابلة «يفرض على الجانب الأردني تأمين الحدود من الجهتين».

وتحدث فريحات عن مخيمي الحدلات والركبان داخل الحدود السورية ويقطنهما أكثر من 100 ألف نازح من مناطق سيطرة داعش شرق سورية، ووصفهما بـ«أكبر خطر على الأردن»، لاحتوائهما «خلايا نائمة» تابعة لداعش.

وكشف أن الأردن، وبمساعدة غربية، درب «قوات معارضة سورية»، تحت اسم «جيش العشائر» لشن هجمات تستهدف داعش شرق سورية، مشدداً أنها لن تهاجم الجيش السوري.