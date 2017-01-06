المعلم يستقبل بروجردي

| وكالات

خلال استقباله أمس لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي والوفد المرافق له، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أنه وبعد الانتصار في حلب، وافقت سورية على المبادرة التي طرحتها روسيا الاتحادية الصديقة لوقف الأعمال القتالية كفرصة لاستئناف الحوار السوري السوري بما يؤدي إلى حل سياسي للأزمة في سورية دون أي تدخل خارجي.

من جهته دعا بروجردي إلى استمرار تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة بين مجلس الشعب السوري ومجلس الشورى الإيراني.