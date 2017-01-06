التقى بروجردي والكاثوليكوس كيشيشيان .. الرئيس الأسد: الدول التي تقف إلى جانبنا شريكة في الإنجازات ضد الإرهابيين

| وكالات

أكد الرئيس بشار الأسد أن إيران وكل الدول التي تقف إلى جانب الشعب السوري هي شريكة في الإنجازات التي تتحقق ضد الإرهابيين.

وجاء تأكيد الرئيس الأسد خلال استقباله أمس رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي والوفد المرافق له، معبراً، وفق وما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، عن التقدير للدعم الذي تقدمه إيران لسورية سياسياً واقتصادياً والذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صمود السوريين.

من جهته ذكر بروجردي أن زيارة الوفد تأتي لتهنئة الشعب السوري بالانتصار الذي تحقق في حلب، مشدداً على أن إيران وقفت وستقف دائماً إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها لأن مستقبل سورية مهم جداً لاستقرار المنطقة.

وفي لقاء آخر استقبل الرئيس الأسد قداسة الكاثوليكوس للأرمن الأرثوذكس لـ«بيت كيليكيا» والوفد المرافق له.

وشدد الرئيس الأسد خلال اللقاء على أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ سنوات والتي تستهدف الشعب السوري بجميع انتماءاته وأطيافه فشلت في تحقيق واحد من أخطر أهدافها وهو ضرب وحدته وتجانسه، لافتاً إلى أن هذه الحرب زادت السوريين ثباتاً وتصميماً على التمسك بهويتهم وحضارتهم القائمة على التنوع والتعدد وهو ما شكل عنواناً لتاريخهم على مدى قرون خلت.

من جهته قدم الكاثوليكوس كيشيشيان التهاني للرئيس الأسد والشعب السوري بتحرير مدينة حلب، معرباً عن دعواته وأمنياته الصادقة بأن يتم تحرير جميع المناطق السورية من الإرهاب حتى يعود السلام والأمان إلى ربوع سورية في أقرب وقت، حسب ما جاء في البيان.