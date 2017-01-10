أمير جديد لداعش جنوب دمشق.. وأنباء عن الإطاحة به

| الوطن – وكالات

أصدر تنظيم داعش الإرهابي قراراً يقضي بعزل أميره في جنوب دمشق «أبو هشام الخابوري» وتعيين «أبو زيد سعد» أميراً جديداً له في المنطقة وسط أنباء عن الإطاحة به سريعاً, وحسب مواقع معارضة، فقد تم تعيين «أبو أحمد الإعلامي» نائباً للأمير الجديد و«أبو بكر حليوة» قائداً عسكرياً للتنظيم، في حين رقي «أبو صياح فرامة» الذي عزل من منصبه كأمير للتنظيم في آب الماضي، وبات «واليا لدمشق»!

وشهدت مدينة الحجر الأسود، المعقل الرئيسي للتنظيم جنوب دمشق، اعتقالات لعناصر في صفوف التنظيم لرفضهم القرار، وبعد ساعات من القرار تحدثت مصادر محلية في الحجر الأسود، حسب صفحات «فيسبوك» عن الإطاحة بالأمير الجديد.