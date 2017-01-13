مسعد: محاولات لإقحام سياسيين في أستانا.. ودي ميستورا دعانا إلى جنيف

| سامر ضاحي

كشف رئيس وفد معارضة الداخل «منصة حميميم» إلى محادثات جنيف اليان مسعد عن محاولات لإقحام سياسيين في وفد الفصائل المسلحة إلى محادثات أستانا، وأن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا دعا وفده إلى جولة محادثات جنيف المقبلة في الثامن من شباط الحالي. وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس «هيئة العمل الوطني السوري» المعارضة: إن الموقعين على وقف إطلاق النار كانوا بالأصل 9 ممثلين عن الفصائل المسلحة ثم انضم لهم ثلاثة آخرون قبل أن ينضم رابع فوصل العدد النهائي للموقعين إلى 13 ممثلاً عن المجموعات المسلحة.

وكشف رئيس «منصة موسكو» للمعارضة السورية وأمين «حزب الإرادة الشعبية» والقيادي في «جبهة التغيير والتحرير» قدري جميل، الثلاثاء الماضي لـ«الوطن» أن محادثات أستانا، المقرر أن تجري في 23 الجاري، ستقتصر على ممثلين عن فصائل المعارضة المسلحة التي وقعت اتفاق وقف إطلاق النار، وممثلين عن الحكومة السورية. وقال مسعد «الأنباء تشير إلى أن لقاء الأستانا المرتقب سيقتصر على العسكريين في مرحلته الأولى على الأقل، إذ سوف يجلس ضباط سوريون مقابل قادة عسكريين من الفصائل، وسوف يتم إطلاع الطرفين على الوثائق التي تم إعدادها مسبقاً».

وأشار إلى أن ورشة عمل يشارك فيها 44 شخصاً معارضون وقادة من فصائل المعارضة المسلحة تجري اليوم (أمس) في أنقرة استعداداً للتشاور حول محادثات كازاخستان.

ومن الأسماء المشاركة إضافة إلى قادة الفصائل رئيسة ما تسمى «اللجنة القانونية في الهيئة العليا للمفاوضات» هند قبوات وكبير مفاوضي وفد «معارضة الرياض» إلى جنيف محمد علوش وعضو الوفد عبيدة النحاس والرئيس الأسبق لـ«الائتلاف» المعارض معاذ الخطيب ورئيسه الحالي أنس العبدة ورئيس «اللجنة القانونية للائتلاف» هشام مروة ورئيس الدائرة الإعلامية فيه أحمد رمضان.

أما ممثلو الفصائل فمنهم: منذر سراس – «فيلق الشام»، محمد عبد المعطي عبد الحي- «جبهة أهل الشام -جبهة المجاهدين»، أحمد عثمان – «فرقة السلطان مراد»، فارس البيوش – «جيش إدلب الحر»، عبد الحليم منصور – «صقور الشام»، هائل خليفة – «فيلق الرحمن»، حسام ياسين – «الجبهة الشامية»، مصطفى برو – «تجمع فاستقم»، منير السيال وأبو عمر تفتناز ولبيب النحاس وأبو جابر الشيخ وأبو يحيى الحموي وأبو عزام الانصاري – «أحرار الشام»، توفيق شهاب الدين ومحمد السيد «نور الدين زنكي»، فاتح حسون – «حركة تحرير حمص»، أبو إسلام – «أجناد الإسلام».

يضاف إلى أولئك المنسق بين الفصائل عبد المنعم زين الدين وبصفة مستشارين كل من أسامة أبو زيد وعباس شريفة وأحمد أبازيد وباسل حفار.

وحسب مسعد فإن محاولات تجري لإقحام سياسيين بين وفد الفصائل مثل معاذ الخطيب ولبيب النحاس، ورأى أن الروس عندها «سيطالبون بأسماء سياسيين في وفد الحكومة».

وكشف مسعد أن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا وجه دعوة إلى وفد معارضة الداخل إلى جولة المحادثات المقبلة في جنيف في 8 شباط المقبل.

وحول طريقة وصول الدعوة، أوضح مسعد، أن دي ميستورا «أرسل لرؤساء الوفود إشعارات باستعادة المفاوضات، وهو يرسل لي في كل مرة نفس الإشعار عبر إيميل نظامي رسمي».