افتتاح مكتب للوكالة السويسرية للتنمية في دمشق قريباً … المقداد لـ«بسلر»: مستعدون لتعزيز التعاون والتنسيق 

| وكالات

أعربت سورية عن استعدادها لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع سويسرا في المجالات الإنسانية والتنموية، وعبرت عن تقديرها للمساعدات السويسرية في المجال الإنساني. من جهتها أكدت سويسرا رغبتها في زيادة تعاونها مع سورية بما في ذلك افتتاح مكتب للوكالة السويسرية للتنمية في دمشق خلال الفترة القصيرة القادمة.

والتقى نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أمس السفير مانويل بسلر عضو المجلس الاتحادي السويسري للمساعدة الإنسانية رئيس وحدة المساعدة الإنسانية لدى وزارة الخارجية السويسرية والوفد المرافق، حسب وكالة «سانا».

وتناول اللقاء تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال العمل الإنساني وزيادة مساهمة الجانب السويسري في المشاريع الإنسانية في سورية. وعبر المقداد خلال اللقاء عن تقدير الحكومة السورية للمساعدات التي قدمتها سويسرا لسورية في المجال الإنساني، مشدداً على استعداد الحكومة السورية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجانب السويسري في المجالات الإنسانية والتنموية.

وأكد المقداد أن المجموعات الإرهابية المسلحة مازالت تستهدف البنى التحتية والتي كان آخرها قيام هذه المجموعات بارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية من خلال قطع المياه عن سكان دمشق وحلب الأمر الذي يزيد من معاناة السكان المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر تأثيراً لوقف ممارسات التنظيمات الإرهابية وإدانتها ومعاقبة داعميها.

من جهته أكد بسلر رغبة وحدة المساعدة الإنسانية لدى وزارة الخارجية السويسرية في زيادة تعاونها مع الجانب السوري في المجال الإنساني بما في ذلك افتتاح مكتب للوكالة السويسرية للتنمية في دمشق خلال الفترة القصيرة القادمة، معبراً عن شكره للحكومة السورية على التسهيلات التي تقدمها للجانب السويسري في هذا المجال.

وسلمت «الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون» التابعة للخارجية السويسرية، منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في شهر تموز العام الفائت، 12 سيارة إسعاف، الأمر الذي اعتبره مراقبون «خطوة جديدة من خطوات الانفتاح الأوروبي على سورية». وأشار بسلر حينها إلى أن السيارات «مقدمة من الشعب السويسري للتخفيف من معاناة السوريين ودعم منظومة الإسعاف في الهلال الأحمر السوري الذي يقوم بجهود مهمة وأساسية على أرض الواقع».

وأتت خطوة الوكالة السويسرية بعد أيام على زيارة وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية خافيير كوسو إلى سورية. وحضر لقاء أمس من الجانب السوري مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين ومن الجانب السويسري رئيس قسم الأمن الإنساني في الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، السفيرة هايدي غراد، ورئيس قسم الشرق الأوسط في الوكالة توماس أورتل، والمدير الإقليمي للوكالة في عمان مانو يلايتر، والسكرتير الأول في سفارة الاتحاد السويسري في بيروت نيكولاس ماسون.