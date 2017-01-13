افتتاح مكتب للوكالة السويسرية للتنمية في دمشق قريبا

| وكالات

أكد عضو المجلس الاتحادي السويسري للمساعدة الإنسانية رئيس وحدة المساعدة الإنسانية لدى وزارة الخارجية السويسرية، مانويل بسلر، رغبة الوحدة في زيادة تعاونها مع الجانب السوري في المجال الإنساني، بما في ذلك افتتاح مكتب للوكالة السويسرية للتنمية في دمشق خلال الفترة القصيرة القادمة.

وعبر بسلر خلال لقائه نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أمس عن شكره للحكومة السورية على التسهيلات التي تقدمها للجانب السويسري في هذا المجال، حسب وكالة «سانا».

وعبر المقداد عن تقدير الحكومة السورية للمساعدات التي قدمتها سويسرا لسورية في المجال الإنساني، مشدداً على استعداد الحكومة السورية لتعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الجانب السويسري في المجالات الإنسانية والتنموية.

وأكد أن المجموعات الإرهابية المسلحة مازالت تستهدف البنى التحتية وكان آخرها قيام هذه المجموعات بارتكاب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية من خلال قطع المياه عن سكان دمشق وحلب، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان المدنيين، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ مواقف أكثر تأثيراً لوقف ممارسات التنظيمات الإرهابية وإدانتها ومعاقبة داعميها.