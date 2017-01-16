إيرولت: نؤكد على حدود 1967.. وكيري: سعينا للحيلولة دون معاملة إسرائيل بشكل غير منصف .. اجتماع باريس يؤكد على حل الدولتين في فلسطين.. وبريطانيا تتحفظ

| وكالات

دعت أكثر من 70 دولة الفلسطينيين والإسرائيليين في ختام مؤتمر حول الشرق الأوسط عقد في باريس إلى «إظهار الالتزام بحل الدولتين والامتناع عن أي أعمال أحادية تستبق نتيجة المفاوضات وخصوصاً بشأن قضايا الحدود والقدس واللاجئين»، مؤكدة أنه في حال اتخاذ خطوات من هذا النوع «فإنها لن تعترف بها».

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في ختام المؤتمر أن أي حل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يستند إلى حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة، وأضاف: من المفيد التذكير بالأساس وهو حدود عام 1967 وقرارات الأمم المتحدة الأساسية، على حين أكد المتحدث باسم الخارجية البريطانية أن لندن حضرت بصفة مراقب وتحفظت على البيان الصادر عن الاجتماع بسبب غياب الفلسطينيين والإسرائيليين عنه.

أما وزير الخارجية الأميركي جون كيري فأكد أن الولايات المتحدة سعت في المؤتمر «للحيلولة دون معاملة إسرائيل بشكل غير منصف»! مشيراً إلى أن «عدداً من الدول العربية الكبرى كانت حاضرة في المحادثات وأنها وافقت على اللغة التي تدين التحريض ووافقت على الخطة الأميركية لحل الدولتين».

وفي مقابلة تلفزيونية أعلن إيرولت، أن «خطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، لنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس قد تعرقل جهود السلام».