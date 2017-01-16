ابراهيم: انتهينا تقريباً من عملية المصالحة في وادي بردى … الجيش يتقدم باتجاه «عين الفيجة»

| الوطن – وكالات

قال محافظ ريف دمشق علاء ابراهيم خلال اجتماع عقد في مبنى محافظة ريف دمشق أمس: «انتهينا تقريباً من عملية المصالحة في وادي بردى وسيكون آمناً بالكامل خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم ترحيل الإرهابيين الغرباء إلى إدلب»، مبيناً بحسب وكالة «سانا» أن «عدد المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم بلغ نحو 1500 شخص».

من جانبه قال المركز الروسي للمصالحة في حميميم، في بيان، حسب قناة «روسيا اليوم»: إن قريتي الحسينية وبرهليا من أصل القرى التسع التي كانت تخضع للمسلحين في وادي بردى، انضمتا إلى نظام وقف إطلاق النار، بينما القرى السبع المتبقية، وهي كفر العواميد وسوق وادي بردى ودير قانون ودير مقرن وكفير الزيت وبسيمة وعين الفيجة، أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى الهدنة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة «أ.ف. ب» عن مصدر في وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية قوله: «رغم اغتيال المسلحين للواء أحمد الغضبان، (المكلف ملف المصالحة في المنطقة)، إلا أن التسوية لم تنهر بشكل كامل في وادي بردى»، وتحدث عن «اتصالات ومساع جديدة بالتوازي مع العمل العسكري الجاري حالياً».

وكان «الإعلام الحربي المركزي»، ذكر أمس، أن الجيش «سيطر على مرتفع «رأس الصيرة» المطل على بلدتي عين الفيجة ودير مقرن، بينما تحدثت صفحات على «فيسوك» عن سيطرة الجيش على عين الخضرة وأنه تقدم في الأراضي الزراعية في عين الفيجة.