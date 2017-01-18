جال على القلعة والمطرانيات والأحياء الشرقية ومخيم جبرين ومشفى المدينة الجامعبة … وفد أميركي يرأسه عضو من الكونغرس في زيارة حلب

| سامر ضاحي

وصل وفد أميركي يضم عضواً في الكونغرس أمس إلى مدينة حلب وجال في أحيائها التي تم إنهاء سيطرة المسلحين عليها الشهر الماضي بموجب ما عرف بـ«اتفاق حلب» وسط غياب لافت «لمسؤولين سوريين» عن مرافقة الوفد. وتعتبر هذه الزيارة ثاني زيارة لأعضاء من الكونغرس إلى سورية بموازاة تواصل زيارة الوفود الغربية للاطلاع على واقع مدينة حلب ولاسيما الأحياء الشرقية وقلعة حلب حيث زار المدينة أيضاً وفود برلمانية من روسيا وفرنسا. وأكدت أمس مصادر موثوقة في دمشق لـ«الوطن» أن وفداً من الولايات المتحدة الأميركية وصل صباح أمس إلى مطار دمشق الدولي وتوجه مباشرة جواً إلى مدينة حلب أمس في ظل تعتيم إعلامي لافت على الزيارة. وحسب المصدر فإن الوفد يضم عضو الكونغرس الحالي عن ولاية هاواي من الحزب الديمقراطي تولسي غابارد والعضو السابق في الكونغرس دينيس كوسينيتش والذي ينتمي للحزب ذاته وآخرين، موضحاً بأن مواقف غابارد أقرب إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ومشيراً إلى أن ترامب التقاها بعد فوزه.

وزار الوفد قلعة حلب وتجول على مطرانية جرمانوس فرحات ومطرانية السريان في المدينة إضافة إلى الأحياء الشرقية والجابرية واطلع على أوضاع السكان فيها، قبل أن يزور مخيم جبرين للمهجرين من بلدات الفوعة وكفريا غربي المدينة ويتناول الغداء في مطعم وانيس، لينتقل إلى مشفى حلب الجامعي ويطلع على واقعه.

وكان اتفاق حلب قضى بنقل جرحى من بلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب إلى مخيم جبرين غربي حلب مقابل إجلاء المسلحين وعوائلهم من الأحياء الشرقية لحلب. ولفت المصدر إلى غياب أي تواجد رسمي مع أعضاء الوفد، على حين رافقته فعاليات دينية مسيحية، ووصل الوفد مساء أمس إلى فندق الشيراتون بدمشق بحسب المصادر. مصدر آخر في حلب كشف لـ«الوطن»، أن الوفد الأميركي يضم عضوين من مجلس الشيوخ الأميركي «الكونغرس»، «وهم متعاطفون مع سورية»، وأحدهم اصطحب معه زوجته، من دون أن يوضح إن كانا من الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، مشيراً إلى إمكانية استكمال الوفد الأميركي زيارته إلى سورية في دمشق.

وكانت أول زيارة لسيناتور أميركي إلى سورية منذ شباط 2012 تمت في 26 نيسان من العام الماضي حيث وصل إلى دمشق السيناتور الجمهوري عن ولاية فيرجينيا ريتشارد بلاك في زيارة استمرت ثلاثة أيام كأول عضو كونغرس. والتقى بلاك خلال الزيارة الرئيس بشار الأسد.

وأكد بلاك حينها أن ما يحدث في سورية هو إرهاب والموضوع ببساطة هو أن إرهابيين يقاتلون الشعب السوري وحكومته الشرعية ولا يوجد في هذا البلد ما يسمى «مقاتلين معتدلين».

والتقى بلاك أيضاً رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام ومفتي الجمهورية أحمد حسون، وأكد لهم أن «سورية دولة مركزية بالمنطقة وفي حال خسرت الحرب، سيكون لذلك منعكسات خطيرة على الحضارة والإنسانية بشكل عام» مشيراً إلى أنه سيعمل فور عودته إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء مناقشات في الكونغرس من أجل تغيير الرأي السائد هناك تجاه ما يجري في سورية والسعي لإعادة افتتاح السفارة السورية هناك.

كما التقى بلاك المستشارة الإعلامية والسياسية في رئاسية الجمهورية بثينة شعبان التي أكدت له أن «الشعوب هي المتضرر الأكبر من الإرهاب وأن مكافحته تحتاج للنية الصادقة والتعاون والتنسيق بين الدول والضغط على الأنظمة المصدرة للإرهاب كنظامي بني سعود وأردوغان للتوقف عن دعم الإرهابيين سلاحاً ومالاً وتمريراً». كما أكد بلاك أن «الرئيس الأسد تم انتخابه بشكل شرعي عام 2014 وأنه يريد دولة متقدمة وحديثة».

وزار بلاك في ثاني أيامه بسورية مدينة تدمر الأثرية وحمص القديمة، ومطار «التيفور» العسكري، وأكد من هناك أنه يدعم الرئيس بشار الأسد «بشكل مطلق»، معرباً عن سعادته «بالتعاون السوري الروسي لمكافحة الإرهاب». وشكر بلاك الجيش السوري «لدفاعه عن الحضارة الإنسانية»، وأضاف: «إن المسلحين الذين تدعمهم الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي ودول الخليج دمروا الحضارة كلياً» بهدف «الإطاحة بالبلد الوحيد الحر العلماني في الشرق الأوسط».

وأكد «أن المسلحين يقومون بأفعال منافية للإنسانية في حين الولايات المتحدة تدعوهم بالمعتدلين وتدعمهم وهو أمر منفر ولو فهم الشعب الأميركي مدى الانحلال الأخلاقي للمسلحين الذين ندعمهم لشعروا بالغضب الشديد».

وفي 8 من الشهر الجاري زار وفد برلماني فرنسي ووفد إعلامي مرافق له حلب، وساهمت قذائف المسلحين بتأخير إقلاع طائرتهم من مطارها الدولي الأمر الذي أشار إليه الرئيس الأسد خلال استقباله أعضاء الوفد في اليوم التالي وهنأهم على سلامتهم.