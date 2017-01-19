لافروف: جميع الموقعين على «الهدنة» مدعوون.. ودي ميستورا اختار ممثلين عنه … المقداد: لا دور لداعمي الإرهاب في «أستانا» وعلى واشنطن معاقبة مموليه

| وكالات

بينما أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن جميع الموقعين على اتفاق «الهدنة» في سورية، مدعوون للانضمام إلى اجتماع «أستانا» المرتقب عقده الاثنين المقبل، أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أن «لا دور لكل من يدعم الإرهاب ‏ويسلّحه ويموّله في اجتماع «أستانا».

وفي حديث لقناة «الميادين» أشار المقداد إلى أن مسألة إشراك قطر والسعودية في الاجتماع ستناقش عندما توقفان دعمهما للإرهاب.

وحول المشاركة الأميركية في «أستانا»، دعا المقداد واشنطن إلى منع دعم الإرهاب ومعاقبة مموليه، والضغط على تركيا لإغلاق حدودها مع سورية، وإلى إظهار صدقها في إرادتها للتعامل مع الحلول المطروحة.

وقال: إن كل من يريد العمل بإخلاص لحل الأزمة في سورية يمكن أن يشارك في المحادثات، مشيراً إلى أنه عليه أيضاً أن يحترم سيادة سورية ويحارب الإرهاب ويلغي المقاطعة.

وفي موسكو، نقل موقع «روسيا اليوم» عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي سباستيان كورتس: إن «جميع الفصائل السورية المسلحة، التي انضمت للهدنة في سورية، مدعوة للانضمام إلى المفاوضات في أستانا».

وقال: «سيمثل وفد المعارضة السورية (إلى اجتماع أستانا) أولئك الذين وقعوا على اتفاق الهدنة في 29 كانون الأول» الماضي.

وأضاف: «يشارك «جيش الإسلام» في تلك الاتفاقات (الهدنة والاجتماع)، ومهما كان موقف العديد من الدول من هذا الفصيل، فإنه ليس مدرجاً على قائمة الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، ونحن ندعم هذه المقاربة، نظرا لما عبر عنه «جيش الإسلام» من الاستعداد للتوقيع، بجانب فصائل أخرى من المعارضة السورية المسلحة، على اتفاقية حول بدء المحادثات مع الحكومة السورية».

كما أكد لافروف أنه سيكون بإمكان ممثلين عن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترامب، حضور المحادثات.

وقال رداً على سؤال حول اعتراض إيران على مشاركة واشنطن في المحادثات: «سأقول بصراحة، صيغة الدعوات التي نوجهها تسمح بضمان حضور جميع الأطراف التي سبق لنا أن ذكرناها في تصريحاتنا العلنية، بمن فيهم ممثلو الولايات المتحدة».

وشدد لافروف على أن «الدعوة موجهة إلى ممثلي الحكومة السورية والفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق الهدنة».

في الأثناء، أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي نشرت تفاصيله على موقع الأمم المتحدة، أن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، تلقى دعوة لحضور اجتماع «أستانا»، وأن الأخير عين كلاً من رمزي عز الدين وروبرت دان، ممثلين عنه في الاجتماع.

في الغضون جاء في بيان صادر عن مجلس شورى ميليشيا «حركة أحرار الشام الإسلامية» الإرهابية، حسب وكالة «أ. ف. ب»: لقد ترجح عند شورى الحركة، وبعد نقاش طويل جداً «ألا تشارك الحركة» في الاجتماع لعدة أسباب.

وأكدت أنه «برغم هذه القرار فإننا سنؤيد الأخوة الذاهبين للمؤتمر إن توصلوا إلى نتائج طيبة فيها مصلحة الأمة والتخفيف عنها».