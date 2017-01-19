واصل عملياته ضد داعش في ريف حمص.. وكثف من استهدافه للتنظيم بدير الزور … مصدر مياه دمشق بات تحت أنظار الجيش

| دمشق- الوطن- وكالات – حماة – محمد أحمد خبازي – حمص – نبال إبراهيم

واصل الجيش العربي السوري عمليته ضد تنظيم داعش الإرهابي في ريف حمص الشرقي وسط أنباء عن سحب التنظيم لعناصره من ريف حماة إلى دير الزور التي كثف فيها الجيش وسلاح الجو من استهدافهما للتنظيم فيها، في وقت بات نبع عين الفيجة في ريف دمشق الشمالي الغربي تحت أنظار عناصر الجيش.

وقال مصدر ميداني لـ«الوطن» أمس: عمليتنا ضد «النصرة» مستمرة دون هوادة، والتقدم يسير بشكل مطرد»، عازياً بطء التقدم إلى ضرورة الحفاظ على المدنيين. وأضاف: «إن نبع عين الفيجة بات تحت أنظارنا ونتقدم في البلدة وقد نصل للنبع قريبا».

وبعد أن فجرت ميليشيا «لواء الإسلام»، نفقاً في منطقة حرستا في غوطة دمشق الشرقية ليل الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد «عميد في الجيش العربي السوري وثمانية جنود على الأقل»، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، ذكر الأخير أن الاشتباكات العنيفة استمرت بين قوات الجيش والقوى الحليفة والرديفة له من جهة و«الفصائل الإسلامية» من جهة أخرى، في محور البحارية.

إلى ذلك ذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم أمس، «فتح طريق ضاحية البعث في مدينة التل وإزالة الساتر الترابي مساء».

إلى ريف حلب حيث نقلت وكالة «سانا» عن مصدر عسكري: أن وحدات من حامية الكلية الجوية «تصدت لهجوم مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي على محور المهدوم دير حافر وقضت على عشرات الإرهابيين ودمرت لهم 10 سيارات».

وفي حمص، ذكر مصدر عسكري لـ«الوطن»، أن وحدات من الجيش بالتعاون مع اللجان الشعبية وقوات الدفاع الوطني اشتبكت أمس مع مقاتلي داعش شرقي المحطة الرابعة وأوقعت عدداً منهم بين قتيل وجريح ودمرت عتادهم وآلياتهم التي كانوا يستخدمونها خلال المواجهات، في حين أكد مصدر إعلامي لـ«الوطن» أن تنظيم داعش الإرهابي سحب العديد من إرهابييه بعتادهم العسكري من معقله في ناحية عقيربات إلى دير الزور، لمؤازرة نظرائهم في المعارك التي يكبدهم الجيش فيها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، ولتعويض النقص في العدد والعديد بين صفوفه نتيجة استهداف الطيران الحربي لقطعانه هناك.

في الأثناء، كثف الجيش بتغطية من الطيران الحربي الروسي والسوري، ضرباته على مواقع وتجمعات تنظيم داعش في مدينة دير الزور، وحسب وكالة «سانا»، فإن الضربات «دمرت آليات مزودة برشاشات ومدفعا ثقيلا وعربة بي إم بي ودبابتين على مختلف محاور الاشتباكات التي دارت مع إرهابيي داعش وتحركاتهم في منطقة المقابر وأحياء الحويقة والرشدية والصناعة والجبيلة ومحيط كل من البانوراما والمطار وجبل الثردة وقرى البغيلية والحسينية والجنينة».

ولفتت الوكالة إلى أن وحدة من الجيش «أحبطت محاولة تسلل التنظيم باتجاه النقاط العسكرية في منطقة تل بروك شمال غرب مدينة دير الزور، وقضت على 5 من إرهابييه وأصابت آخرين».

من جهة أخرى، قال رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، في بيان أمس، وفق ما نقلت «روسيا اليوم»: «هناك وضع صعب للغاية يمر به محيط مدينة دير الزور»، وشدد على أن سكان دير الزور سيواجهون «إبادة جماعية حقيقية في حال سيطرة داعش على المدينة».

وأشار إلى أن القوات الجوية الفضائية الروسية «تتخذ جميع الإجراءات الضرورية لدعم الوحدات التي تدافع عن دير الزور ولإحلال استقرار الوضع في المدينة ومحيطها».

وفي إدلب نقلت «سانا» عن مصادر أهلية من بلدة الفوعة «أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي بنش وطعوم قصفت أحياء البلدة بالقذائف الصاروخية ما تسبب بإصابة 8 أشخاص بينهم طفلة بجروح متفاوتة الخطورة»، مشيرة إلى أن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف «خلفت أضراراً مادية بمنازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».