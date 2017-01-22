عباس لوفد مصري: علاقاتنا التاريخية ضامن لأمننا القومي

| وكالات

أكدت رئيسة مجلس الشعب هدية عباس أن قوة العلاقات التاريخية بين سورية ومصر تشكل «ضامناً لأمنهما القومي وحامياً لمستقبل شعوب المنطقة من أطماع الغرب الاستعماري والعدو الصهيوني، وحائط صد أمام التطرف والمد التكفيري الذي تنشره وتموله وتمده بالسلاح دول وأنظمة إقليمية وعربية معروفة»، وخلال لقائها أمس وفد نقابة المهندسين المصريين الذي يزور سورية حالياً، أوضحت عباس بحسب وكالة «سانا»، أن «سورية ومصر تشكلان اليوم كما في الماضي قاطرة العمل العربي المشترك» معربة عن التقدير العميق لموقف مصر الرافض للتدخل الخارجي في شؤون سورية الداخلية وحرصها على سيادتها واستقرارها.

من جانبه أكد رئيس الوفد ونقيب المهندسين المصريين طارق النبراوي أن «الإرهاب الممنهج الذي تتعرض له مصر هو ذاته الإرهاب الذي يستهدف سورية منذ ست سنوات» مؤكداً استعداد نقابة المهندسين المصريين للتعاون مع سورية وتقديم كل ما تستطيع من مساعدة لدعم الشعب السوري.

وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء لفت النبراوي إلى أن الوفد وقع خلال الزيارة بروتوكولاً للتعاون مع الجانب السوري ستكون له آثار ملموسة في تطوير العمل الهندسي المشترك ودعم مشروعات الإعمار في سورية.