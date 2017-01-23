دي ميستورا: العمل يجري بجدية قبيل اجتماع أستانة

| وكالات

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس أن العمل يجري بجدية قبيل انطلاق اجتماع أستانة حول الأزمة في سورية اليوم الإثنين.

وحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، قال دي ميستورا عقب لقائه السفير الأميركي في كازاخستان جورج كرول: «نحن نعمل بجد» دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ووصل المبعوث الأممي إلى العاصمة الكازاخية السبت للمشاركة في الاجتماع.

وكانت واشنطن أعلنت أنها لن ترسل وفدا إلى اجتماع أستانة وسيمثلها هناك سفيرها لدى كازاخستان.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أول أمس في افتتاح جلسة المباحثات السياسية لدول مجموعة شنغهاي للتعاون أن روسيا تعتبر اجتماع أستانة حول الأزمة في سورية «مرحلة مهمة لوضع النقاط الأساسية لمباحثات جنيف».