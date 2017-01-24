الجعفري: وفد الإرهابيين خرج عن اللباقة الدبلوماسية

| أستانا – الوطن

اعتبر رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع أستانا، مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري أن «وفد المجموعات الإرهابية المسلحة خرج عن اللباقة الدبلوماسية» وعن الأجندة المخصصة للاجتماع.

وفي تصريح صحفي عقب الجلسة الافتتاحية، اعتبر الجعفري، أن الكلمة التي ألقاها رئيس وفد تلك المجموعات «اتسمت بأنها كلمة غير ذات صلة بالاجتماع وفيها كثير من اللمسات التي لا تليق بمن أتى إلى أستانا وهو يعتقد أنه يمثل تياراً».

وقال: إن «عدم حرفية وفد المجموعات الإرهابية المسلحة وسوء استغلال هذا الوفد من مشغليه يرمي أساساً إلى تقويض اجتماع أستانا».

وأضاف: «كان هناك إسفاف في القول وسوء سلوك في الأداء وعدم ارتقاء إلى مستوى الحدث وتطاول على أهميته وعلى كل الجهود الجبارة التي بذلتها الدول الضامنة والدولة الكازاخية المستضيفة لهذا الحدث المهم».

واعتبر الجعفري اجتماع أستانا حدثاً مهماً على طريق التحضير للتسوية السياسية للأزمة في سورية.