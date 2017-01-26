رسالة كويتية لروحاني حول «الحوار بين دول الخليج وإيران»

| وكالات

وصل وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح إلى طهران أمس في زيارة تستمر ليوم واحد حاملا رسالة من أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، وذلك بعدما أكد في مؤتمر صحفي، وفقاً لموقع «روسيا اليوم»، أن الرسالة تتعلق بأسس الحوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، والتي «يجب أن تكون مبنية على ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقة بين الدول».

وخلال لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قال الصباح: «نظراً إلى المخاطر المشتركة، ومن بينها الإرهاب في المنطقة، يجب أن تكون لنا رؤية مستقبلية، لأن دول المنطقة تدرك مصالحها أفضل من الآخرين»، على حين شدد ظريف على ضرورة التطلع إلى المستقبل، نظرا إلى وجود مخاطر وأعداء مشتركين.

ووصف ظريف الكويت بأنها إحدى دول الجوار الجيدة والمهمة بالنسبة لإيران، موضحاً أن دور أمير الكويت في تعزيز علاقات حسن الجوار في المنطقة، جدير بالثناء.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الكويتي، خلال زيارته هذه الرئيس الإيراني.