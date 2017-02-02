فتح الطريق إلى وادي بردى من جهة دير قانون

| وكالات

أفادت وكالة «سانا» بأن الجيش العربي السوري فتح طريق وادي بردى من جهة بلدة دير قانون لتسهيل دخول وخروج المدنيين من وإلى منطقة الوادي.

وبحسب الوكالة فإن 60 مسلحاً من أبناء قرى وبلدات منطقة وادي بردى سلموا أسلحتهم الخفيفة للجهات المختصة على مدخل دير قانون وتمت تسوية أوضاعهم بعد تعهدهم بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن واستقراره، لافتة إلى أن المسلحين قاموا أمس بتسليم أسلحتهم الثقيلة والتي تضمنت مدافع هاون وقذائف ثقيلة متنوعة، مؤكدة أنه تم الإثنين «إخراج آخر دفعات المسلحين الرافضين للمصالحة مع عائلاتهم إلى إدلب في حين تمت تسوية أوضاع المسلحين الراغبين في البقاء في منطقة وادي بردى».