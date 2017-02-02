أنباء عن تحضيرات لزيارة مرتقبة لنواب روس وأتراك … وفد برلماني بلجيكي يزور دمشق وحلب

يصل صباح اليوم وفد برلماني بلجيكي إلى دمشق عبر بيروت، في زيارة تستمر نحو أسبوع يزور خلالها حلب ويلتقي كبار مسؤولي الدولة.

وقالت مصادر في مجلس الشعب لـ«الوطن»: إن الوفد البرلماني البلجيكي الذي يضم أربعة نواب، سينطلق إلى مدينة حلب فور وصوله إلى العاصمة، وذكرت، أن برنامج الزيارة يتضمن، بعد عودته من حلب، لقاءات تشمل رئيس مجلس الشعب هدية عباس ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم ومفتي الجمهورية أحمد حسون، إضافة إلى لقاء مع رجال دين مسيحي، متوقعة أن يتوج الوفد زيارته بلقاء مع الرئيس بشار الأسد.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيقوم بزيارة إلى مشفى عسكري ومركز إيواء في العاصمة.

واستقبل الرئيس الأسد، وفداً فرنسيا في كانون الثاني الماضي، ضم 3 من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ومجموعة من المثقفين، كما زار سورية نهاية آذار 2015 وفد برلماني بلجيكي ترأسه عضو مجلس النواب الاتحادي فيليب دوينتر، والذي أعلن حينها أن الرئيس الأسد «حليف وليس عدوا لأنه يحارب الإرهاب والتطرف».

وفي السياق ذكر موقع «روسيا اليوم»، أن روسيا وتركيا بدأتا التحضير لزيارة مشتركة لبرلمانيين من الدولتين إلى سورية، وذلك استمرارا للتعاون الثنائي لتسوية الأزمة السورية.

وطرح هذه المبادرة رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، خلال لقائه في موسكو السفير التركي لدى روسيا حسين لازيب دير أوز، حسب بيان صدر عن المجلس.

وتطرق البيان عن زيارة قام بها 3 نواب في البرلمان الأوروبي إلى سورية، وهم من إيطاليا ولاتفيا وإستونيا، معاً مع وفد نيابي من مجلس الاتحاد الروسي، أواخر كانون الأول الماضي، كما أشار البيان إلى أن المبادرة الجديدة لروسيا لقيت ترحيبا من قبل أكبر الأحزاب في تركيا، فقال عضو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، محمد أردوغان، لوكالة «نوفوستي»: «من الممكن أن نقوم بزيارة مشتركة مع نواب روس إلى سورية إذا كانت تسهم في إحلال السلام هناك والحفاظ على وحدة البلاد وأراضيها».