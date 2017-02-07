ترامب: سننتصر على الإرهاب المتطرف

| وكالات

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتقديم التزاماتهم المالية بشكل كامل ومناسب، مقراً بأن البحرية الأميركية في أدنى مستوياتها.

وخلال كلمة له داخل قاعدة «ماكديل» العسكرية الجوية في ولاية فلوريدا، قال ترامب: «نحن اليوم (مع الحلفاء) نرسل إشارة موحدة لهذه القوة القاتلة والمدمرة، الولايات المتحدة وحلفاؤها ستنتصر عليها، سننتصر على الإرهاب الإسلامي المتطرف، ولن ندعه يترسخ في بلادنا»، معتبراً أن الهجمات الإرهابية في أوروبا أصبحت اعتيادية إلى درجة أن «الإعلام غير النزيه» أصبح لا يهتم بها.