ولايتي: للحكومة السورية اليد العليا.. ولسنا قلقين بشأن تصريحات ترامب

اعتبر علي أكبر ولايتي مستشار الشؤون الدولية للمرشد الأعلى للثورة في إيران أن النصر النهائي على التنظيمات الإرهابية في سورية، سيكون من نصيب الشعب السوري وحكومته الشرعية.

وفي تصريح لوكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، اعتبر ولايتي أن «الحكومة السورية حققت اليوم انتصارات كثيرة، ولها اليد العليا» في الحرب الدائرة على الأراضي السورية، لافتاً إلى أن ذلك تحقق بعد «فشل» الولايات المتحدة وكل حلفائها الغربيين والإقليميين، في «استهداف» سورية عبر الإرهابيين، على مدى نحو ستة أعوام.

من جهة أخرى، طمأن ولايتي مواطني بلاده بخصوص التهديدات الصادرة عن الإدارة الأميركية ضد إيران. ووصف المسؤول الإيراني الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ«الشخص حديث العهد»، لافتاً إلى أن «حساباته تحول دون مواجهته مع بلد يكون شعبه وحكومته كسد حديدي»، ومضى موضحاً «بالتالي، لا يوجد أي قلق بشأن تصريحاته حول إيران، لأنه رغم مزاعمه في الظاهر فإنه ليس بإمكانه تنفيذ ما يحلو له».

ووصف الحديث عن المواجهة مع إيران التي تتمتع بقوة وطاقات أكبر مقارنة مع بعض الدول الأخرى بأنه «لا معنى له». وتابع قائلاً: «إذا أراد ترامب أن يمتحن حظه، فإن فشلاً غير مسبوق سيكتب في تاريخ أميركا، لأنه من المؤكد أن أميركا ليست أقوى من فترة هجومها على العراق وأفغانستان، كما أن إيران أيضاً ليست أقل قوة من هذه الدول».

بدوره، أوضح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لترامب أن مشاركة دولة ما في المفاوضات تعني أنها لن تحصل على كل ما تريد الحصول عليه، وقال مستهزئاً «لا يعرف (السيد ترامب) أنه ليس باستطاعته أن يحقق كل ما يريد من المفاوضات، بعد المشاركة فيها». وأعاد إلى الأذهان في تصريح نقلته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، تجربة بلاده خلال المفاوضات النووية مع مجموعة (5+1). وتابع قائلاً: «الأميركيون كانوا يظنون، أنهم ومن خلال المفاوضات مع إيران، يستطيعون منعها من الحصول على طرد مركزي واحد، لكن طهران استطاعت الحصول على العديد من هذه الأجهزة كما أنهم فشلوا في منعها من تفعيل مفاعل آراك للمياه الثقيلة».

سانا