تيار الغد: ملتزمون بوقف إطلاق النار والعملية السياسية

| وكالات

أعلن رئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربا لنائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوغدانوف التزام التيار باتفاق «وقف إطلاق النار» والعملية السياسية في سورية وأكد ضرورة التمثيل الواسع لأطياف المعارضة السورية في المفاوضات السياسية.

جاء ذلك، خلال مشاورات بوغدانوف مع الجربا أول من أمس في موسكو، تناولت عدداً من القضايا منها العملية السياسية في سورية واتفاق «وقف إطلاق النار» بحسب بيان صادر عن التيار، نقله موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري.

وأشار الجربا إلى أن تياره الغد يؤيد الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش العربي السوري والميليشيات المسلحة، ووضع آليات للمراقبة ورصد الخروقات، وصولا إلى وقف نزيف الدم السوري وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب، وفق تعبيره.

وأشار الجربا إلى استمرار التزام التيار وتأييده للحل السياسي في سورية وذلك عن طريق عملية تفاوضية في جنيف تفضي إلى التطبيق الكامل لبيان جنيف، وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في إنهاء ما سماه عهد الاستبداد عن طريق الانتقال الديمقراطي، والقضاء على الإرهاب والتطرّف وخروج الميليشيات الأجنبية من الأراضي السورية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، بحسب البيان.

وعبر الجربا عن ضرورة التمثيل الواسع لأطياف المعارضة السورية في المفاوضات السياسية، بما في ذلك ما سماها بـ«التيارات الوطنية الديمقراطية» التي تؤمن بالحل السياسي وتعمل من أجله، بحيث يشارك الجميع في رسم مستقبل ديمقراطي للوطن، حسب تعبيره.