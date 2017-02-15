تستقبل دي ميستورا هذا الأسبوع … موسكو تواصل فك عقدة وفد المعارضة «الواحد» إلى جنيف

| الوطن – وكالات

على وقع تواصل الخلاف بين منصات المعارضات الثلاث: موسكو، القاهرة، الرياض، حول تشكيلة وفد واحد إلى محادثات «جنيف 4»، أكدت موسكو أنها «تواصل بذل الجهود لتشكيل وفد واحد للمعارضة» وأنها ستستقبل المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا هذا الأسبوع فيما يبدو أنه لتحقيق هذه الغاية.

وأمس نقلت وكالة «رويترز» عن «وكالة الإعلام الروسية» أن دي ميستورا يعتزم الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو خلال زيارة إلى موسكو في وقت لاحق هذا الأسبوع».

من جانبه قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف: «حتى الآن الحوار السوري السوري يجب أن ينعقد في جنيف في العشرين من شباط الجاري وليست لدينا معطيات أخرى حتى الوقت الحاضر على الرغم من وجود آراء بأنه لن يجري في العشرين بل في الثالث والعشرين من شباط ولكن من المؤكد أن هذه الجولة ستنعقد في كل الأحوال».

ووفقاً لما نقلت عنه وكالة «سانا» تابع غاتيلوف: «ينبغي على مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن يتحلى بالمسؤولية والعمل على تمثيل المعارضة على نحو واسع وهذا ما تكلمنا عنه مراراً وسنذكره به مرة أخرى عندما يحضر إلى موسكو من أجل مواصلة المشاورات وبذلك فإن موقفنا هنا لم يتغير».

من جهته أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ألكسي بورودافكين أن موسكو تواصل بذل الجهود لتشكيل وفد واحد للمعارضة السورية للمشاركة في محادثات جنيف ولكن هذه الجهود لم تسفر بعد عن نتائج ملموسة».

ويأتي حديث بورودافكين على وقع تواصل الخلاف بين منصات المعارضة الثلاث موسكو، القاهرة، الرياض، حول تشكيلة وفد المعارضة إلى «جنيف 4»، حيث رفض عضو «منصة القاهرة» جهاد مقدسي، تشكيلة الوفد التي أعلنت عنها «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة.

وبين مقدسي وفقاً لوكالة «تاس» الروسية أن «منصة القاهرة اقترحت تشكيل وفد متوازن يضم ممثلين عن المنصات الثلاث»، معتبراً أن «إعلان الائتلاف الوطني عن قائمته إلى مفاوضات «جنيف 4» يعني رفض هذا المقترح».

وشدد مقدسي على أنه «لا يوجد أي ممثل رسمي لمنصة القاهرة في وفد الهيئة العليا للمفاوضات»، وفق ما نقلت وكالة «أ ف ب» عنه.

وجددت قيادة «جبهة التغيير والتحرير» خلال اجتماعها الدوري أمس «رفضها لسلوك منصة الرياض، وسعيها إلى الهيمنة على الوفد المعارض».