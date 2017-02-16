الرئيس الأسد ضيف اليوم على أهم قناتي تلفزيون وإذاعة في فرنسا

أجرى الرئيس بشار الأسد مقابلة أمس مع قناة «تي.ف.1» وإذاعة «أوروبا 1» الفرنسيتين، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

وأجرى الحوار مع الرئيس الأسد مدير التحرير وكبير المحاورين في «أوروبا 1» الصحفي فابيان نامياس، ورئيس تحرير الشؤون الدولية في «تي.ف.1» الصحفي ميشيل سكوت.. وفيما لم تورد صفحة الرئاسة أي مقتطفات من اللقاء، أوضحت أن التسجيل الصوتي للمقابلة سيبث اليوم في الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت دمشق على الإذاعة الفرنسية، كما سيكون بالإمكان متابعتها «على الإعلام الوطني وحسابات الرئاسة على وسائل التواصل مساء اليوم ابتداءً من 9:00» مساء بالتزامن مع بثّها على قناة «إل.سي.آي» التابعة لقناة «ت.ف.1».