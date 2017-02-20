دي ميستورا متحفظ حيال نتائج جنيف

| وكالات

أبدى المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا تحفظاً حيال آفاق نجاح محادثات «جنيف 4» المقبلة.

وقال دي ميستورا في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن بحسب وكالة «رويترز»: لا يمكنني أن أقول لكم إن كانت ستنجح، ولكن علينا أن نعمل على أن تكون هناك قوة دفع حتى إذا لم يكن من الممكن أن يصمد وقف إطلاق النار طويلاً، إن لم يكن هناك حل سياسي.

وبحسب وكالة «ا ف ب»، تساءل دي ميستورا عن مدى التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البحث عن تسوية سياسية في سورية. وقال: «أين هي الولايات المتحدة من كل ذلك؟ لا يمكنني أن أجيبكم، لأنني لا أعرف».