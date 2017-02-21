لافرنتييف: «أستانا» قد تناقش التسوية السياسية في المستقبل

| وكالات

أكد مبعوث الكرملين الخاص إلى سورية ورئيس الوفد الروسي في اجتماع أستانا ألكسندر لافرينتيف، في حوار خاص على هامش محادثات «أستانا 2»، حسب موقع «الحدث نت» الإلكتروني الداعم للمعارضة: «إن أستانا لا تقتصر على القضايا العسكرية، وفي المستقبل قد تناقش التسوية السياسية إذا اقتضى الأمر»، وأضاف: «علينا انتظار نتائج «جنيف 4»، وإذا نجح المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا في تحريك الحوار السوري من هذه النقطة المتوقفة عندها، فستكون قد حققت نتائج سنواصلها في أستانا».

وتابع لافرينتيف: إن «ما تم تحقيقه خلال اجتماع أستانا، يمكن وصفه بالقفزة، ولكن هو خطوة إلى الأمام، وأنه خلال أقل من شهر نأمل في التوصل إلى النتائج المرجوة».