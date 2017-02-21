نعومكين: «دولة شكلية» في إدلب إذا تأخر الحل السياسي

| وكالات

حذر فيتالي نعومكين المستشار السياسي للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا من مغبة «استمرار صمود وقف إطلاق النار تزامناً مع خمول وبطء سير التسوية السياسية أو تسويفها، أو انهيارها»، وأضاف: «في مثل هذه الحال، أليس من الممكن مثلا في محافظة إدلب، أن تعزز فصائل المعارضة المسلحة المرعية من تركيا مواقعها، لتتحول هذه الأراضي إلى دولة شكلية هناك»؟

واعتبر نعومكين، أن هذا الأمر قد ينسحب على المناطق الخاضعة لتركيا والمتاخمة لقطاعات الأكراد شمال سورية، وعلى المناطق الجنوبية التي تشرف عليها الأردن جنوب سورية.

ويتوافق حديث نعومكين مع ما كانت «الوطن» قد أشارت إليه في تقرير نشر الثلاثاء الماضي، حول نيّة جبهة النصرة إقامة «دويلة أو إمارة» في إدلب وريف حماة.