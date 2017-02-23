شاركت في أعمال المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية … عباس من طهران: دعمكم كان له دور كبير في انتصاراتنا

| وكالات

أكدت رئيس مجلس الشعب هدية عباس خلال لقائها الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس أن دعم إيران المتواصل لسورية كان له الدور الكبير في المنجزات والانتصارات المحققة.

وإضافة إلى روحاني التقت عباس على هامش مشاركتها في المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني مشيرة إلى أن «الصورة أصبحت واضحة اليوم لشعوب المنطقة بأن العامل الصهيوني وارتباطه بالإرهاب التكفيري كان الأساس في المخطط العدواني ضد سورية وصولاً إلى كل محور المقاومة في لبنان وإلى إيران».

وانتهى أمس مؤتمر دعم الانتفاضة الفلسطينية وأكد بيانه الختامي ضرورة إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة وإنهاء الإرهاب، وبحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية فقد شدد البيان في «التأكيد على تضافر الجهود الجماعية للأمة الإسلامية لإنهاء الأزمات، والصراعات في المنطقة، والعالم الإسلامي، التي تسبب تآكل قدرات الدول الإسلامية، حيث إن المستفيد من هذا كله هو الكيان الصهيوني، وإيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات، والصراعات، وإنهاء الإرهاب».

وأكد ضرورة «مواصلة السعي لإنهاء سبعة عقود من الاحتلال الصهيوني، وحفظ سلامة تراب فلسطين التاريخية، من البحر إلى النهر، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف».

وبعدما أدان البيان استمرار ممارسات الكيان الصهيوني الهادفة لتهويد القدس، وتغيير هوية وطابع هذه المدينة، شدد على «دعم قرار منظمة اليونسكو الذي أكد على نفي أي حق لليهود في القدس».

ورحب البيان «بالإدانة الأخيرة للاستيطان من قبل المجتمع الدولي»، واعتبر أن «أي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني أمر يساعد في انتهاك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني».