إيران تؤكد استمرارها بدعم سورية وسعيها لإنهاء الأزمة

| وكالات

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين جابري أنصاري، استمرار مساعي بلاده الدبلوماسية لإنهاء الأزمة السورية، في حين أكد الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت في إيران، محمد حسن اختري استمرار إيران في دعمها لسورية في مختلف المجالات.

وأكد اختري خلال لقائه في طهران نائب رئيس لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب حسين راغب الحسين استمرار إيران في دعمها لسورية في مختلف المجالات، بحسب وكالة «سانا» للأنباء. وقال: إن «الإرهابيين لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم ولا يتقيدون بالتوافقات الجارية في سورية لحقن دماء الأبرياء لأن هدفهم تدمير الإنسان وكل مقومات حياته».

وأضاف: «يجب السعي وبكل السبل المتاحة لإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية لتخفيف معاناة سكانها»، مؤكداً أن من يستغل الإرهاب لتحقيق أجندات سياسية سيفشل وسيرتد الإرهاب عليه.

من جانبه أشار الحسين إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السورية من أجل إيصال المساعدات والحاجات الضرورية إلى مختلف المناطق السورية.

ولفت إلى معاناة أهالي المناطق المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية، وقال: إن «الإرهابيين يفرضون الحصار ويمارسون الإرهاب بحق الأهالي العزل وعلى مرأى من المنظمات الدولية التي لم تحرك ساكنا لدعمهم ومساعدتهم».

وأعرب الحسين عن الشكر لإيران على مواقفها الداعمة للشعب السوري مؤكداً أن سورية ستنتصر على الإرهاب والإرهابيين بفضل التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب والجيش السوري.

كما التقى حسين مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، الذي أكد استمرار مساعي بلاده الدبلوماسية لإنهاء الأزمة السورية، معتبراً معاناة الشعب السوري، معاناة للشعب الإيراني أيضاً، وفق وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء.