«درع الفرات» التركية تعفش مدينة الباب

تناقل نشطاء معارضون على «فيسبوك» مقطع فيديو قالوا: إنه لعناصر من ميلشيا «الجيش الحر» المشاركة في عملية «درع الفرات»، وهم يحملون قطعاً من أثاث منزل، إضافة إلى أدوات مطبخ وأكياس نايلون كبيرة تبدو ممتلئة بالحاجيات المنزلية في مدينة الباب بريف حلب.

ورافق الفيديو صوت المصور الذي يحيي «أبطال الحر» ويرفع «التكبيرات» المتلاحقة وقال ساخراً: «الإخوة الأبطال يدكون مدينة الباب». وخاطب المصور أحد المقاتلين باسم «الدلو» والثاني «شيخ المجاهدين مالك» الذي رد على الفور، قائلاً: «خلي الدواعش يضلوهن ونحنا نضل نشتغل»، وأضاف: «نحنا جايين لهون عشان نعبي دولار يا خوي»، وتابع: «اللـه يخليلنا «دولة الإسلام» الفاضية».

وفي ختام مقطع الفيديو تفاخر «أبطاله» الثلاثة بما سلبوه معتبرين أنها «غنائم».