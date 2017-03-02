مصر نددت باستمرار تدفق السلاح للإرهابيين … العراق: نضرب الإرهاب بالتعاون مع سورية

| وكالات

أكد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أن «العراق يضرب الإرهاب أينما وجد بالتعاون مع الجارة سورية»، وأضاف: «ما يضر بها يضر بنا».

وفي تصريحات لوسائل إعلام سورية من جنيف نقلتها «سانا» قال الجعفري: «نحن من نحارب الإرهاب منذ سنوات بغض النظر عن مواقف الدول منه، وأي تفهم من الدول لخطر الإرهاب وأولوية محاربته نرحب به».

وتابع الجعفري: «نوجه النصيحة لتركيا بأن الإرهاب سيطول الجميع، وعلى كل دول العالم أن تضع في سلم أولوياتها الخطر الإرهابي بأنه لا يمكن السكوت عنه»، داعياً إلى عدم المراهنة على الإرهابيين لأن أحداً لن يكون في مأمن من خطرهم.

وأعرب الجعفري عن اعتقاده أن «داعش يشكل خطراً عالمياً وأن أي رد عالمي يرقى إلى مستوى هذا الخطر فنحن نباركه».

من جانبه، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته أمام الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف دعوة بلاده «إلى حقن الدماء السورية والتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري»، مندداً «بما يتدفق من سلاح وأموال للجماعات الإرهابية».