ترامب يتعهد بالعمل مع الحلفاء والأصدقاء للقضاء على داعش.. وموسكو تصبر

| وكالات

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس بعد توليه منصبه، بالعمل مع حلفاء وأصدقاء بلاده للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، مؤكداً أنه كلف وزارة الدفاع «البنتاغون» بإعداد خطة من أجل ذلك.

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، قال ترامب: «كما وعدت، طلبت من وزارة الدفاع تنفيذ خطة لتدمير تنظيم داعش والقضاء عليه، وسنعمل مع حلفائنا، وخصوصاً مع أصدقائنا وحلفائنا في العالم الإسلامي للقضاء على هذا العدو البغيض».

وحث الشركاء على «الوفاء بالتزاماتهم عبر لعب دور في العمليات العسكرية والإستراتيجية ودفع مساهماتهم العادلة»، مؤكداً أن واشنطن «ستحترم سيادة الدول».

وتعليقاً على الخطاب أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى أن موسكو ستصبر بانتظار خروج مواقف تحدد مصير العلاقات الأميركية الروسية.