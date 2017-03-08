موسكو: هدنة الغوطة الشرقية لا تشمل «النصرة»

| وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فرض نظام للتهدئة في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق، يبدأ من السادس من الشهر الجاري ولغاية العشرين منه.

وفي بيان نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أكدت الوزارة «أن الاتفاق لم يتم خرقه لحد الآن، وأنه دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين 6 آذار».

من جهته، أكد مركز المصالحة الروسي في حميميم، وفي وقت سابق، رصده عدة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار، وخاصة قيام المجموعات المسلحة باستهداف المعارضة المعتدلة.

وفي خبر سابق أكدت «روسيا اليوم» أن الهدنة لا تشمل مناطق سيطرة جبهة النصرة، في مؤشر إلى أن معارك الجيش هناك تستهدف «النصرة» وحلفاءها فقط.