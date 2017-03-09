خلال استقبالها وفد الجالية في الكويت .. عباس: المغتربون لعبوا دوراً مهماً في التصدي للإرهاب

| وكالات

أكدت رئيس مجلس الشعب هدية عباس، أمس، الدور المهم الذي لعبته جاليتنا في بلدان الاغتراب وخاصة الكويت، للتصدي للهجمة الإرهابية الشرسة على سورية من خلال جهودهم المستمرة في تعزيز صمود بلدهم، منوهة بتمسكهم بمواقفهم رغم الضغوط.

وخلال لقائها أمس وفد الجالية السورية في الكويت، أشارت عباس، بحسب وكالة «سانا»، إلى أهمية دور أبناء سورية في المغتربات كما في الوطن في مرحلة إعادة الإعمار والبناء لأنهم يشكلون جسراً حضارياً لوطنهم.

ولفتت عباس إلى حرص سورية على التواصل الدائم مع أبنائها في دول الاغتراب وتحقيق كل ما من شأنه تعزيز ارتباطهم مع وطنهم الأم والاستفادة منهم في رفد سورية بالخبرات والاختصاصات المتميزة ودعم الاقتصاد بعد تحقيق النصر النهائي الذي يرسم معالمه الجيش العربي السوري، مؤكدة أن المخطط التآمري هزم على أسوار دمشق وحلب ولا خوف على سورية التاريخ والحضارة والصمود.

من جهتهم أوضح أعضاء الوفد أنهم يحملون مشاريع استثمارية للوطن تستهدف أسر الشهداء والجرحى وتعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني. ‏

وأكد أعضاء الوفد أن السوريين مؤمنون بانتصار الجيش العربي السوري الباسل على الإرهاب، معبرين عن اعتزازهم ببطولاته التي سطرها في سجل الدفاع عن حياض الوطن.