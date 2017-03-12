سوسان من وارسو: السيادة الوطنية خط أحمر

| وكالات

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أن السيادة الوطنية خط أحمر لدى كل السوريين وأنه لن يسمح لأي كان بالتدخل في خيارات الشعب السوري، لافتاً إلى الدور المهم للمغتربين في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

وقدم سوسان خلال لقائه في وارسو مجموعة من أبناء الجالية السورية المقيمة في بولندا، وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء، عرضا لتطورات الأوضاع في سورية، مشيراً إلى صمود شعبنا وبطولات الجيش العربي السوري الذي يسجل الانتصارات المتتالية الكفيلة بالقضاء على المؤامرة وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع وطننا الغالي.

وأكد سوسان، أن السيادة الوطنية خط أحمر لدى كل السوريين وأنه لن يسمح لأي كان بالتدخل في خيارات الشعب السوري فهو صاحب الكلمة الفصل والحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.

وأعرب معاون وزير الخارجية والمغتربين خلال اللقاء عن اعتزاز سورية بمواقف أبنائها في المغتربات وما يقدمونه لتعزيز صمود الوطن الأم، مشدداً على الدور المهم للمغتربين في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

من جانبهم عبر أبناء الجالية السورية عن فخرهم واعتزازهم بالصمود الأسطوري للشعب السوري والبطولات العظيمة للجيش العربي السوري للقضاء على الإرهاب مجددين وقوفهم إلى جانب الوطن الأم والاستمرار بتقديم كل ما من شأنه لدحر المؤامرة وللمساهمة في عملية إعادة الإعمار.