دمشق تكرم وديع الصافي

تقيم وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع مؤسسة الصافي حفلاً تكريمياً للفنان اللبناني الراحل وديع الصافي على مسرح دار الأوبرا في دمشق يوم الأحد المقبل عند تمام الساعة السادسة مساءً.

يحيي الحفل نجل الفنان الراحل أنطون الصافي بمرافقة جوقة مارأفرام السرياني التي يقودها شادي سروة، والفرقة الموسيقية بقيادة نزيه أسعد.