الرئيسية | الصفحة الأخيرة | دمشق تكرم وديع الصافي

دمشق تكرم وديع الصافي

الإثنين, 13-03-2017

تقيم وزارة الثقافة السورية بالتعاون مع مؤسسة الصافي حفلاً تكريمياً للفنان اللبناني الراحل وديع الصافي على مسرح دار الأوبرا في دمشق يوم الأحد المقبل عند تمام الساعة السادسة مساءً.
يحيي الحفل نجل الفنان الراحل أنطون الصافي بمرافقة جوقة مارأفرام السرياني التي يقودها شادي سروة، والفرقة الموسيقية بقيادة نزيه أسعد.

جميع الحقوق محفوظة لـصحيفة الوطن 2017