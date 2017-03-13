توقعات بتجاوز القضايا العالقة باتفاق الوعر اليوم

توقع مصدر مسؤول بمحافظة حمص في تصريح لـ«الوطن»، أمس، أن يتم «تجاوز القضايا العالقة» في اتفاق حي الوعر «اليوم أو غداً».

وقال المصدر: «غداً (الإثنين) أو الثلاثاء سيتم استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من اتفاق حي الوعر الذي يقضي باستكمال خروج المسلحين غير الراغبين بالمصالحة على دفعات وتسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في الحي وتعود سلطة الدولة كاملة على الحي خلال أسابيع».

وتوقعت تقارير إعلامية أن يتم اليوم توقيع الاتفاق برعاية روسية. ويهدف الاتفاق إلى خروج المسلحين غير الراغبين بالمصالحة، وتسوية أوضاع الراغبين بتسوية أوضاعهم وعودة سلطة الدولة إلى الحي.

ويتضمن الاتفاق بحسب التقارير عدة بنود ستنفذ على مراحل زمنية تمتد حتى ستة أشهر، تبدأ بخروج المسلحين غير الراغبين بالمصالحة.